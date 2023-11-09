Микель Артета: Томиясу почувствовал определенный дискомфорт, выпустить Зинченко было правильным решением

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, почему в перерыве вчерашнего матча против "Севильи" (2:0) решил заменить Такехиро Томиясу на Александра Зинченко.

"В первом тайме Томиясу почувствовал определенный дискомфорт, мы не хотели рисковать. Он сыграл много в предыдущих матчах, и очевидно, что имея на скамейке запасных Алекса, готового выйти на поле, это было правильным решением", - сказал Арета.

Вчера украинский защитник отыграл весь второй тайм и получил лучшую оценку среди всех игроков "Арсенала", которые появились со скамейки запасных.