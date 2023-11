Лунин попал в команду недели Лиги чемпионов по версии Sofascore

Голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии статистического портала Sofascore.

Украинец вышел в старте вместо травмированного Кепы в матче Лиги чемпионов против "Браги" (3:0) и получил оценку 8.2 от Sofascore. В этом матче он отразил пенальти.

Команда недели в Лиге чемпионов по версии Sofascore: Андрей Лунин ("Реал"), Матс Гуммельс ("Боруссия" Дортмунд), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Самуэль Лино ("Атлетико"), Родриго ("Реал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити").

