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Не только эффективно, но и эффектно. Сейв Лунина – в топ-5 спасений четвертого тура ЛЧ по версии УЕФА

Наши за границей

Украинец отразил пенальти

Не только эффективно, но и эффектно. Сейв Лунина – в топ-5 спасений четвертого тура ЛЧ по версии УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В среду, восьмого ноября, "Реал" сыграл свой четвертый матч в текущей Лиге чемпионов. Мадридцы разгромили "Брагу" 3:0.

Однако на стартовых минутах "Реал" мог пропустить, если бы не Андрей Лунин. Украинец потянул пенальти. Организаторы соревнований отметили этот сейв внесением в пятерку лучших спасений четвертого тура.

Соответствующий видеорейтинг появился на официальных ресурсах УЕФА.

Добавим, что по статистике Андрей Лунин берет каждый второй пенальти, который пробивают в его ворота, начиная с сезона 2018/19.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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