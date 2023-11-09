Не только эффективно, но и эффектно. Сейв Лунина – в топ-5 спасений четвертого тура ЛЧ по версии УЕФА

В среду, восьмого ноября, "Реал" сыграл свой четвертый матч в текущей Лиге чемпионов. Мадридцы разгромили "Брагу" 3:0.

Однако на стартовых минутах "Реал" мог пропустить, если бы не Андрей Лунин. Украинец потянул пенальти. Организаторы соревнований отметили этот сейв внесением в пятерку лучших спасений четвертого тура.

Соответствующий видеорейтинг появился на официальных ресурсах УЕФА.

Penalty heroics, fingertip saves & fast reactions ⚡️



Best save on Wednesday?#UCLsaves || @TurkishAirlines pic.twitter.com/SRL4H1OP7D — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2023

Добавим, что по статистике Андрей Лунин берет каждый второй пенальти, который пробивают в его ворота, начиная с сезона 2018/19.