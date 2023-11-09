Жирона установила цену на Довбика на фоне интереса Атлетико

Никто не ожидал, что "Жирона" окажется на вершине чемпионата, одержав 10 побед в 12 играх и обогнав Реал и Барселону. Один из главных героев этого успеха - украинский нападающий Атрем Довбик. Присоединившись к команде прошлым летом, он поразил всех своей игрой и уже забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Такое выступление привлекло внимание "Атлетико" и других больших клубов.

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"Атлетико" проявил интерес к Довбыку и готов предложить значительную сумму за него. Сейчас рыночная стоимость игрока не выросла значительно, но его успешная игра в команде-лидере чемпионата делает его очень привлекательным для других клубов.

"Жирона" приобрела игрока почти за 8 миллионов евро, а сейчас Атлетико и другие команди готовы рассмотреть предложения даже в размер 30 миллионов евро, если игрок будет продолжать поражать своей игрой.

Сейчас остается ждать, но есть маловероятность, что Довбык покинет "Жирону" в следующем сезоне, особенно, если команда сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.