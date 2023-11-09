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Таловеров вышел в основе ЛАСКа на матч с Юнионом

Наши за границей

В текущем сезоне футболист провел за австрийский клуб 14 матчей

Таловеров вышел в основе ЛАСКа на матч с Юнионом

lask.at

Новина українською
Новина українською

Украинский защитник ЛАСКа Максим Таловеров вышел в основном составе своей команды на матч против бельгийского "Юниона" в рамках Лиги Европы.

В текущем сезоне футболист провел за австрийский клуб 14 матчей.

Напомним, что ранее Максим Таловеров впервые получил вызов в национальную сборную Украины на матчи с Италией.

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