Таловеров вышел в основе ЛАСКа на матч с Юнионом
В текущем сезоне футболист провел за австрийский клуб 14 матчей
lask.at
Украинский защитник ЛАСКа Максим Таловеров вышел в основном составе своей команды на матч против бельгийского "Юниона" в рамках Лиги Европы.
В текущем сезоне футболист провел за австрийский клуб 14 матчей.
Напомним, что ранее Максим Таловеров впервые получил вызов в национальную сборную Украины на матчи с Италией.
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