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Отпраздновал вызов в сборную Украины. Таловеров забил свой первый гол за ЛАСК

Наши за границей
Обновлено

Украинец удачно сходил на угловой

Отпраздновал вызов в сборную Украины. Таловеров забил свой первый гол за ЛАСК

lask.at

Новина українською
Новина українською

Украинский защитник ЛАСКа Максим Таловеров забил свой первый гол за австрийскую команду.

В матче Лиги Европы против бельгийского "Юниона" украинец подключился к розыгрышу углового и ударом головой сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

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Это произошло на 45+4-й минуте.

Напомним, что ранее Максим Таловеров впервые получил вызов в национальную сборную Украины на матч с Италией.

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