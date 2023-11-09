Отпраздновал вызов в сборную Украины. Таловеров забил свой первый гол за ЛАСК
Украинец удачно сходил на угловой
lask.at
Украинский защитник ЛАСКа Максим Таловеров забил свой первый гол за австрийскую команду.
В матче Лиги Европы против бельгийского "Юниона" украинец подключился к розыгрышу углового и ударом головой сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
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Это произошло на 45+4-й минуте.
GoaL! | LASK 2-0 Royale Union Saint-Gilloise | Maksym Taloverov #UEL #UECL pic.twitter.com/oGH0e4uyLt— Larex sports (@npaakmph) November 9, 2023
Напомним, что ранее Максим Таловеров впервые получил вызов в национальную сборную Украины на матч с Италией.
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