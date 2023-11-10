Тренер Жироны: У Довбика есть языковой барьер, но с Цыганковым он понимает все, что мы ему говорим

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался по поводу адаптации украинского нападающего Артема Довбика.

"Его адаптация происходит очень быстро. Вся команда очень хорошая. Вот почему я ценю каждого. Они все главные герои. Они нужны нам все.

У Довбика языковой барьер, но с Цыганковым он понимает все, что мы ему говорим. Поскольку рабочая атмосфера очень хорошая, Артем полностью интегрирован. Цифры очень хорошие. Мы сделали ставку на него, потому что знали, что он отличный игрок", - приводит слова специалиста Diari de Girona.