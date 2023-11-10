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Тренер Жироны: У Довбика есть языковой барьер, но с Цыганковым он понимает все, что мы ему говорим

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Мичел Санчес доволен адаптацией украинского форварда

Тренер Жироны: У Довбика есть языковой барьер, но с Цыганковым он понимает все, что мы ему говорим

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался по поводу адаптации украинского нападающего Артема Довбика.

"Его адаптация происходит очень быстро. Вся команда очень хорошая. Вот почему я ценю каждого. Они все главные герои. Они нужны нам все.

У Довбика языковой барьер, но с Цыганковым он понимает все, что мы ему говорим. Поскольку рабочая атмосфера очень хорошая, Артем полностью интегрирован. Цифры очень хорошие. Мы сделали ставку на него, потому что знали, что он отличный игрок", - приводит слова специалиста Diari de Girona.

26-летний Довбик перешел в "Жирону" этим летом, подписав контракт до июня 2028 года. В текущем сезоне форвард отыграл 13 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
Diari de Girona
Комментарии
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Баpceлиниуc
10.11.2023 в 13:53
Вот-вот, цените. И пока не продавайте.
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
10.11.2023 в 13:53
Вот-вот, цените. И пока не продавайте.
Ответить
0
0

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