Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет против Валенсии
Украинец получил шанс после травмы Кепы Аррисабалаги
Getty Images / Global Images Ukraine
В поединке 13-го тура Ла Лиги между Реалом и Валенсией в ворота сливочных вернется украинец Андрей Лунин, который заменит травмированного испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Это подтвердил главный тренер меренг Карло Анчелотти.
Страховать Лунина на скамейке запасных будут молодые вратари Реала – 18-летний Фран Гонсалес и 19-летний Диего Пинейро.
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"Вратарская гонка продолжается непрерывно. Вы должны иметь конкуренцию, а затем выбирать, имея при этом готовую замену. Завтра на скамейке вторым вратарем будет Фран Гонсалес. Также в Кастилье у нас есть Каньисарес. У нас все под контролем в этом аспекте".
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