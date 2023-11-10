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Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет против Валенсии

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Украинец получил шанс после травмы Кепы Аррисабалаги

Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет против Валенсии

Getty Images / Global Images Ukraine

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В поединке 13-го тура Ла Лиги между Реалом и Валенсией в ворота сливочных вернется украинец Андрей Лунин, который заменит травмированного испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Это подтвердил главный тренер меренг Карло Анчелотти.

Страховать Лунина на скамейке запасных будут молодые вратари Реала – 18-летний Фран Гонсалес и 19-летний Диего Пинейро.

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"Вратарская гонка продолжается непрерывно. Вы должны иметь конкуренцию, а затем выбирать, имея при этом готовую замену. Завтра на скамейке вторым вратарем будет Фран Гонсалес. Также в Кастилье у нас есть Каньисарес. У нас все под контролем в этом аспекте".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
https://twitter.com/diarioas/status/1722999142841045029
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