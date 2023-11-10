Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет против Валенсии

В поединке 13-го тура Ла Лиги между Реалом и Валенсией в ворота сливочных вернется украинец Андрей Лунин, который заменит травмированного испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Это подтвердил главный тренер меренг Карло Анчелотти.

Страховать Лунина на скамейке запасных будут молодые вратари Реала – 18-летний Фран Гонсалес и 19-летний Диего Пинейро.

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