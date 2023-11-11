Таловеров: Я очень рад, что мне удалось забить

Защитник австрийского "ЛАСКа" Максим Таловеров прокомментировал свой дебютный гол в ЛЕ и про свою мотивацию.

Ты забил первый гол в карьере на уровне еврокубков. Почувствовал особые эмоции?

Да, эмоции, конечно, особенные. Но не знаю, поверят мне или нет, но я намного счастливее от того, что нам наконец удалось победить. В общем от гола эмоции, однозначно, непревзойденные, как и от каждого гола. Пока, к сожалению, я не забивал в чемпионате или Кубке Австрии, но буду много работать и верить, что скоро сделаю это и там.

Можно объяснить этот забитый гол повышенной мотивацией после вызова в национальную сборную?

Если откровенно, я на каждую игру выхожу с максимальной мотивацией. И моя главная цель - чтобы моя команда, прежде всего, не пропустила. Мотивация у меня всегда максимальная. Хотя, возможно, энергетически или эмоционально, эта новость действительно дала мне толчок и помогла забить, — рассказал Таловеров для Украинского футбола.

Напомним, Максим Таловером защитник чешского клуба "Славия" но с февраля 2023 года выступает на правах аренды за "ЛАСК"