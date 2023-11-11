Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен следят за украинским голкипером
Немецкие гранды следят за Андреем Луниным
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкие гранды следят за ситуацией украинского голкипера Андрея Лунина.
Кепа Аррисабалага получил травму, из-за которой пропустит около двух-трех недель. Ожидается, что именно Лунин будет играть в следующих матчах, как стартовый голкипер мадридского клуба.
Как сообщает издание Sport, Лунин, из-за того, что в "Реале" у него мало игровых минут, склоняется к тому, чтобы покинуть мадридский клуб летом 2024-го, когда закончится его контракт. По информации источника, подписать Лунина как свободного агента были бы не против Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен.
Напомним, в нынешнем сезоне украинец провел три матча за "Реал Мадрид", пропустив всего один гол.
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