Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен следят за украинским голкипером

Немецкие гранды следят за ситуацией украинского голкипера Андрея Лунина.

Кепа Аррисабалага получил травму, из-за которой пропустит около двух-трех недель. Ожидается, что именно Лунин будет играть в следующих матчах, как стартовый голкипер мадридского клуба.

Как сообщает издание Sport, Лунин, из-за того, что в "Реале" у него мало игровых минут, склоняется к тому, чтобы покинуть мадридский клуб летом 2024-го, когда закончится его контракт. По информации источника, подписать Лунина как свободного агента были бы не против Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен.

Напомним, в нынешнем сезоне украинец провел три матча за "Реал Мадрид", пропустив всего один гол.