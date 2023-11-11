СМИ сватают Лунина в другой клуб. На это навела жена Андрея
Анастасия Томазова - о карьере мужа
Марка
Издание Marca со ссылкой на официальный аккаунт в instagram жены Андрея Лунина сообщает, что украинский голкипер перейдет в тот клуб, который будет давать игровое время украинцу.
"Если будет клуб, который позволит ему играть, я думаю, мы оставим клуб. Если будет такой клуб, где ему дадут играть, то, конечно, мы готовы переезжать", - ответила на вопрос подписчиков Анастасия Томазонова
Напомним, в нынешнем сезоне украинец провел три матча за "Реал Мадрид", пропустив всего один гол.
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Источник:Marca
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