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СМИ сватают Лунина в другой клуб. На это навела жена Андрея

Наши за границей
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Анастасия Томазова - о карьере мужа

СМИ сватают Лунина в другой клуб. На это навела жена Андрея

Марка

UA-Футбол
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Издание Marca со ссылкой на официальный аккаунт в instagram жены Андрея Лунина сообщает, что украинский голкипер перейдет в тот клуб, который будет давать игровое время украинцу.

"Если будет клуб, который позволит ему играть, я думаю, мы оставим клуб. Если будет такой клуб, где ему дадут играть, то, конечно, мы готовы переезжать", - ответила на вопрос подписчиков Анастасия Томазонова

Напомним, в нынешнем сезоне украинец провел три матча за "Реал Мадрид", пропустив всего один гол.

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Источник:
Marca
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