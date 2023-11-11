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Реал Мадрид – Валенсия: Прямая видеотрансляция матча команд Лунина и Яремчука

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Трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия

Реал Мадрид – Валенсия: Прямая видеотрансляция матча команд Лунина и Яремчука

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

UA-Футбол
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Сегодня состоится матч в рамках 13 тура чемпионата Испании. "Реал Мадрид" - "Валенсия" в 22:00. Статистика последних пяти встреч идет в пользу мадридского "Реала": 4 победы и одна победа у "Валенсии". В обеих командах играют украинцы, голкипер Андрей Лунин и нападающий Роман Яремчук. В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал Мадрид" находится на втором месте, а "Валенсия" - на восьмом.

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Чемпионат Испании. "Реал Мадрид" – "Валенсия"

11 ноября, 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO

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Трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия
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