Реал Мадрид – Валенсия: Прямая видеотрансляция матча команд Лунина и Яремчука
Трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Сегодня состоится матч в рамках 13 тура чемпионата Испании. "Реал Мадрид" - "Валенсия" в 22:00. Статистика последних пяти встреч идет в пользу мадридского "Реала": 4 победы и одна победа у "Валенсии". В обеих командах играют украинцы, голкипер Андрей Лунин и нападающий Роман Яремчук. В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал Мадрид" находится на втором месте, а "Валенсия" - на восьмом.
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Чемпионат Испании. "Реал Мадрид" – "Валенсия"
11 ноября, 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Трансляция матча Реал Мадрид - ВаленсияСмотреть трансляцию
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