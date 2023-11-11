Русин отметился дебютным результативным действием за Сандерленд

В рамках 16 тура Чемпионшипа "Сандерленд" встречается с "Бирмингемом". Счет в этом матче был открыт на 17-й минуте.

Ассистентом выступил украинский нападающий Назарий Русин, который в третий раз подряд вышел в стартовом составе "черных кошек". После подачи с углового он головой продолжил мяч дальше в центр штрафной. Этот пас замкнул Джоуб Беллингем, 18-летний брат звезды мадридского "Реала" Джуда Беллингема.

Добавим, что Русин также на 11 минуте попал в штангу, пробив с левой ноги.

Для Назария это результативное действие стало первым в сезоне за основную команду “Сандерленда”. На его счету всего восемь проведенных матчей включительно с сегодняшним.