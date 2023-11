Миколенко и Зинченко сыграют с первых минут в матчах 12 тура АПЛ

Виталий Миколенко в старте "Эвертона" на игру с "Кристал Пэлас", а Александр Зинченко будет помогать "Арсеналу" в матче с "Бернли".

???? Tomiyasu at the back

????‍✈️ Jorginho captains the side

???? Saka starts in attack



Let's do this, Gunners ???? pic.twitter.com/lylNtKmmVl