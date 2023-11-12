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Отстоять насухо не удалось. Как Лунин пропустил гол от Валенсии. ВИДЕО

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Украинский голкипер против Валенсии

Отстоять насухо не удалось. Как Лунин пропустил гол от Валенсии. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера прошел матч в рамках 13 тура чемпионата Испании. "Реал Мадрид" - "Валенсия" 5:1. Андрей Лунин вышел в старте "сливочных"

Украинский голкипер несколько раз отразил мяч в воротах "Реала", но во втором тайме на 88-й минуте Лунин пропустил, Уго Дуро опередил Начо Фернандеса и отправил мяч в правый угол.

Напомним, Андей Лунин получил место в старте из-за травм других голкиперов - Тибо Куртуа и Кепы Аррисабалаги. В предыдущем матче "Реала" против "Браги" в ЛЧ украинец отразил пенальти.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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