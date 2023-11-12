Лунин: Матчи на Бернебеу – это топ
Кратко и точно
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "Реала" опубликовал на своей странице в Instagram фотографию со вчерашнего победного матча против "Валенсии".
Вратарь добавил к своему посту довольно короткий текст:
“Матчи на Бернабеу – это топ. Плюс три очка. Продолжаем”, – написал Лунин.
Отметим, что Лунин провел последние два матча "Реала" в стартовом составе из-за травмы Кэпы Ариссабалаги. По предварительным данным, испанский голкипер выбыл на две-три недели.
В общей сложности на счету Андрея в этом сезоне четыре матча в Ла Лиге и ЛЧ, в которых он пропустил два гола. Два поединка Лунин провел "на ноль": против "Атлетика" 12 августа и против "Браги" 8 ноября.
Следующий матч "Реал" проведет после международной паузы. "Сливочные" приедут в гости в "Кадис" в воскресенье 26 ноября.
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