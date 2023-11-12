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Лунин: Матчи на Бернебеу – это топ

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Лунин: Матчи на Бернебеу – это топ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер мадридского "Реала" опубликовал на своей странице в Instagram фотографию со вчерашнего победного матча против "Валенсии".

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Вратарь добавил к своему посту довольно короткий текст:

“Матчи на Бернабеу – это топ. Плюс три очка. Продолжаем”, – написал Лунин.

Отметим, что Лунин провел последние два матча "Реала" в стартовом составе из-за травмы Кэпы Ариссабалаги. По предварительным данным, испанский голкипер выбыл на две-три недели.

В общей сложности на счету Андрея в этом сезоне четыре матча в Ла Лиге и ЛЧ, в которых он пропустил два гола. Два поединка Лунин провел "на ноль": против "Атлетика" 12 августа и против "Браги" 8 ноября.

Следующий матч "Реал" проведет после международной паузы. "Сливочные" приедут в гости в "Кадис" в воскресенье 26 ноября.

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Реал (Мадрид) Валенсия Андрей Лунин
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