Лунин: Матчи на Бернебеу – это топ

Украинский голкипер мадридского "Реала" опубликовал на своей странице в Instagram фотографию со вчерашнего победного матча против "Валенсии".

Вратарь добавил к своему посту довольно короткий текст:

“Матчи на Бернабеу – это топ. Плюс три очка. Продолжаем”, – написал Лунин.

Отметим, что Лунин провел последние два матча "Реала" в стартовом составе из-за травмы Кэпы Ариссабалаги. По предварительным данным, испанский голкипер выбыл на две-три недели.

В общей сложности на счету Андрея в этом сезоне четыре матча в Ла Лиге и ЛЧ, в которых он пропустил два гола. Два поединка Лунин провел "на ноль": против "Атлетика" 12 августа и против "Браги" 8 ноября.

Следующий матч "Реал" проведет после международной паузы. "Сливочные" приедут в гости в "Кадис" в воскресенье 26 ноября.