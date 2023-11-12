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Украинский вингер может не появиться в матче против Манчестер Сити

Наши за границей

Выйдет сегодня на поле Михаил Мудрик?

Украинский вингер может не появиться в матче против Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 12 тура АПЛ, "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" в 18:30. Возможно, на этот матч не выйдет украинец Михаил Мудрик.

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За день до поединка игроки "Челси" провели тренировку, на которой отсутствовал Михаил Мудрик, сообщает английское издание Football London. Причина отсутствия украинского вингера не сообщается.

Напомним, в текущем сезоне Михаил Мудрик провел за Челси девять матчей и забил два гола.

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Источник:
Український футбол
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