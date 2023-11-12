Украинский вингер может не появиться в матче против Манчестер Сити

Сегодня в рамках 12 тура АПЛ, "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" в 18:30. Возможно, на этот матч не выйдет украинец Михаил Мудрик.

За день до поединка игроки "Челси" провели тренировку, на которой отсутствовал Михаил Мудрик, сообщает английское издание Football London. Причина отсутствия украинского вингера не сообщается.

Напомним, в текущем сезоне Михаил Мудрик провел за Челси девять матчей и забил два гола.