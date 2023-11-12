Украинский вингер может не появиться в матче против Манчестер Сити
Выйдет сегодня на поле Михаил Мудрик?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 12 тура АПЛ, "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" в 18:30. Возможно, на этот матч не выйдет украинец Михаил Мудрик.
Читайте такжеЧелси — Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
За день до поединка игроки "Челси" провели тренировку, на которой отсутствовал Михаил Мудрик, сообщает английское издание Football London. Причина отсутствия украинского вингера не сообщается.
Напомним, в текущем сезоне Михаил Мудрик провел за Челси девять матчей и забил два гола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Український футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.11.2023
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Связка Цыганкова и Довбика. Голы Зинченко и Миколенко в АПЛ. Реал с Луниным разгромно победил. Главные новости за 11 ноября
- Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ против Браги
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн