  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко забил победный мяч в ворота Наполи. Это первый его гол за два сезона
В тренде

Коваленко забил победный мяч в ворота Наполи. Это первый его гол за два сезона

Наши за границей
Обновлено

Виктор удачно вышел из скамейки для запасных

Коваленко забил победный мяч в ворота Наполи. Это первый его гол за два сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

В матче 12 тура итальянской Серии А "Наполи" принимал дома "Эмполи". Гости победили действующего чемпиона благодаря забитому голу на 90+1 минуте.

Автором этого взятия ворот стал Виктор Коваленко. Полузащитник пробил в касание с правой части штрафной, положив мяч в левый дальний верхний угол ворот.

Это дебютный гол Коваленко в "Эмполи". Матч с “Наполи” стал для него лишь четвертым в этом сезоне. Сегодня он явился со скамьи для запасных на 71 минуте.

Также для Виктора этот забитый мяч стал первым результативным действием за два последних сезона. В прошлом розыгрыше чемпионата он выступал в аренде у "Специи".

Благодаря победе "Эмполи" поднялся из зоны вылета и сейчас находится на 17 позиции.

По теме
yellow-arrow
Коваленко посвятил победный гол родному Херсону
yellow-arrow
Чемпион едет на Бридж к Мудрику. Челси – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ
yellow-arrow
Первое дерби Лиссабона для Трубина. Бенфика – Спортинг. АУДИО трансляция матча 11-го тура Примейры
Наполи Виктор Коваленко Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
С.Карпович. (Ланівці)
12.11.2023 в 16:47
Якщо вже Вітя забив,то щось конкретне в лісі здохло.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
С.Карпович. (Ланівці)
12.11.2023 в 16:47
Якщо вже Вітя забив,то щось конкретне в лісі здохло.
Ответить
0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.11.2023 в 15:50
Що витворяють українці в цей уікенд ?! Навіть рушниця на стіні бахнула !
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде