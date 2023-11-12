Коваленко забил победный мяч в ворота Наполи. Это первый его гол за два сезона
Виктор удачно вышел из скамейки для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 12 тура итальянской Серии А "Наполи" принимал дома "Эмполи". Гости победили действующего чемпиона благодаря забитому голу на 90+1 минуте.
Автором этого взятия ворот стал Виктор Коваленко. Полузащитник пробил в касание с правой части штрафной, положив мяч в левый дальний верхний угол ворот.
Это дебютный гол Коваленко в "Эмполи". Матч с “Наполи” стал для него лишь четвертым в этом сезоне. Сегодня он явился со скамьи для запасных на 71 минуте.
Также для Виктора этот забитый мяч стал первым результативным действием за два последних сезона. В прошлом розыгрыше чемпионата он выступал в аренде у "Специи".
Благодаря победе "Эмполи" поднялся из зоны вылета и сейчас находится на 17 позиции.
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