Коваленко забил победный мяч в ворота Наполи. Это первый его гол за два сезона

В матче 12 тура итальянской Серии А "Наполи" принимал дома "Эмполи". Гости победили действующего чемпиона благодаря забитому голу на 90+1 минуте.

Автором этого взятия ворот стал Виктор Коваленко. Полузащитник пробил в касание с правой части штрафной, положив мяч в левый дальний верхний угол ворот.

Это дебютный гол Коваленко в "Эмполи". Матч с “Наполи” стал для него лишь четвертым в этом сезоне. Сегодня он явился со скамьи для запасных на 71 минуте.

Также для Виктора этот забитый мяч стал первым результативным действием за два последних сезона. В прошлом розыгрыше чемпионата он выступал в аренде у "Специи".

Благодаря победе "Эмполи" поднялся из зоны вылета и сейчас находится на 17 позиции.