Не лучше других. Коваленко принес победу, но получил среднюю оценку в команде

Коваленко принес победу "Эмполи" над "Наполи", забив мяч в конце поединка. Но порталы sofascore и whoscored посчитали, что победного гола не достаточно, для того, чтобы получить высокий балл. Его оценка составила 7.3 и 7.2 соответственно.

Виктор появился на поле на 71-й минуте, заменив Фаззини. Украинец смог за 19 минут на поле сделать решающий удар, который оценили в 0.02 xG (ожидаемых гола). Также полузащитник 12 раз прикоснулся к мячу, выиграл 2 борьбы из 3 и выполнил один отбор мяча.

Для Коваленко забитый мяч стал первым с октября 2021 года. После финального свистка его команда смогла подняться из зоны вылета и сейчас занимает 17-е место.