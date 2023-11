Мудрик выходит на замену, а Челси сравнивает счет

Михаил Мудрик появился на поле на 64-й минуте в матче с "Манчестер Сити". "Челси" уступал 3:2, но после выхода украинца команда сравняла счет.

Михаил также принял участие в атаке. Он принял диагональ, опустил мяч, прошел с мячом и нашел партнера по команде.

Украинский вингер принял участие в 11-и матчах за "пенсионеров" в этом сезоне и отметился двумя забитыми мячами.

Mudryk and Malo Gusto on for Enzo and Reece James, double switch for the Blues. ????



???? 2-3 ???? [64] #CheMci