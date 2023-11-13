Мудрик - о ничьей с Ман Сити: Великолепное выступление команды
Вингер "Челси" подвел итоги матча 12-го тура АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Челси" Михаил Мудрик лаконично прокомментировал ничью своей команды против "Манчестер Сити" (4:4) в матче 12-го тура АПЛ.
"Великолепное выступление команды", - написал Мудрик в своем Instagram.
Напомним, Мудрик начал игру со скамейки запасных и вышел на поле на 64-й минуте встречи вместо Энцо Фернандеса. Ранее мы писали, что украинец получил невысокие оценки от порталов SofaScore и WhoScored.
В текущем сезоне АПЛ Михаил сыграл 10 матчей и отметился двумя забитыми мячами.
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