Мудрик - о ничьей с Ман Сити: Великолепное выступление команды

Вингер "Челси" Михаил Мудрик лаконично прокомментировал ничью своей команды против "Манчестер Сити" (4:4) в матче 12-го тура АПЛ.

"Великолепное выступление команды", - написал Мудрик в своем Instagram.

Напомним, Мудрик начал игру со скамейки запасных и вышел на поле на 64-й минуте встречи вместо Энцо Фернандеса. Ранее мы писали, что украинец получил невысокие оценки от порталов SofaScore и WhoScored.

В текущем сезоне АПЛ Михаил сыграл 10 матчей и отметился двумя забитыми мячами.