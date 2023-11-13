Спортивный директор Жироны: Мы знали о Довбыке, когда он еще играл за Днепр-1
В клубе довольны результатами игрока
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Спортивный директор "Жироны" высказался об игре форварда команды Кике Карсель высказался об игре форварда команды, украинца Артема Довбыка и невероятном старте сезона.
Ожидали ли вы такого начала сезона?
Это начало сезона, которое превзошло все наши ожидания. Конечно, мы надеялись на это, потому что у нас очень хороший тренер, у нас есть план на матчи, а также игроки отличного качества, которые работают вместе уже некоторое время. И все же мы не могли ожидать такого начала сезона. Никто не мог себе этого представить. Мы думали, что сможем провести хороший сезон, потому что в прошлом году мы выступили очень хорошо, у нас тоже был нелегкий график, но игра за игрой мы приобретаем уверенность, и это видно на поле.
Довбик, который также понравился в Италии, сейчас является игроком с наибольшим количеством голов в команде в этом сезоне. Как давно вы за ним следите?
"Мы знали о Довбыке много лет, когда он еще играл за "Днепр-1" в менее конкурентоспособной и менее прослеживаемой лиге. За такими игроками сложнее наблюдать. Он уже тогда забивал много голов.
Ситуация, которую, к сожалению, переживает Украина, способствовала сделке с ним, поскольку она позволила нам приобрести игрока, который имеет для нас большое значение", - сказал Карсель.
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