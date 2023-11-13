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Артемом Довбыком интересуется итальянский гранд

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Украинский футболист проводит невероятный сезон

Артемом Довбыком интересуется итальянский гранд

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о возможном трансфере форварда "Жироны" и сборной Украины Артема Довбыка в миланский "Интер":

"Довбык впечатляющий сезон проводит. На его примере мы можем убедиться, что очень важно переехать за границу в правильное время и в правильный клуб. Он уже ездил попробовать легионерского хлеба в Данию, но там у него не сложилось. Сейчас Артем поехал в "Жирону" более опытным. Я читал, что "Атлетико" Мадрид интересуется Довбыком, и что "Жирона" рассмотрит его продажу, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.

Я не знаю насчет "Атлетико" Мадрид, но знаю точно за миланский "Интер". Они давно следят за Артемом, и еще летом рассматривали возможность его приобретения. Но они выбрали опцию не тратить деньги и подписали Маркуса Тюрама свободным агентом, взяли в аренду в "Болонье" Арнаутовича примерно одного формата форвардов с Довбыком.

Не могу говорить, Артем для гранда или не для гранда, но то, что Довбык в шорт-листе "Интера" - я знаю точно. И что они рассматривают возможность его подписания следующим летом - у меня тоже есть такая информация. Сейчас для Довбыка в "Жироне" это тоже выставка. "Жирона" это такой клуб, который не задерживает футболистов. Они их продают и за счет этого живут".

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Виктор Вацко Жирона Артем Довбык
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Источник:
Вацко Live
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