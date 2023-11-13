Артемом Довбыком интересуется итальянский гранд
Украинский футболист проводит невероятный сезон
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о возможном трансфере форварда "Жироны" и сборной Украины Артема Довбыка в миланский "Интер":
"Довбык впечатляющий сезон проводит. На его примере мы можем убедиться, что очень важно переехать за границу в правильное время и в правильный клуб. Он уже ездил попробовать легионерского хлеба в Данию, но там у него не сложилось. Сейчас Артем поехал в "Жирону" более опытным. Я читал, что "Атлетико" Мадрид интересуется Довбыком, и что "Жирона" рассмотрит его продажу, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.
Я не знаю насчет "Атлетико" Мадрид, но знаю точно за миланский "Интер". Они давно следят за Артемом, и еще летом рассматривали возможность его приобретения. Но они выбрали опцию не тратить деньги и подписали Маркуса Тюрама свободным агентом, взяли в аренду в "Болонье" Арнаутовича примерно одного формата форвардов с Довбыком.
Не могу говорить, Артем для гранда или не для гранда, но то, что Довбык в шорт-листе "Интера" - я знаю точно. И что они рассматривают возможность его подписания следующим летом - у меня тоже есть такая информация. Сейчас для Довбыка в "Жироне" это тоже выставка. "Жирона" это такой клуб, который не задерживает футболистов. Они их продают и за счет этого живут".
Популярное сейчас
- Кривенцов ушел не сам? Источник сообщает о конфликте в раздевалке Зари
- Девять из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Гвардиола: Игру с Челси было трудно контролировать, и у них были Палмер и Мудрик
- Манчестер Сити остается лидером, Ливерпуль второй, Челси - десятый. Турнирная таблица АПЛ
- Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО