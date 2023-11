Коваленко: Я забил гол в ворота Наполи, но эти 3 очка важнее для нашего турнирного положения

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко прокомментировал забитый победный гол в ворота "Наполи". Полузащитник пробил в касание из правой части штрафной, положив мяч в левый дальний верхний угол ворот.

"Я забил гол, но эти 3 очка важнее для нашего турнирного положения.

Каким был матч на "Марадоне" (стадион Наполи)?

"Мы проделали хорошую работу, хорошо подготовились в течение недели, вышли на матч с желанием победить".

Что может дать команде этот успех и забитые мячи?

"Когда я выхожу на поле, я всегда хочу забить, и вчера это произошло, но главное, что вся команда всегда делает хорошую работу.

Победа на "Марадоне" очень приятна, готовимся к следующей игре с "Сассуоло". Желаю удачи тем, кто поедет в национальную сборную, мы уже будем думать о следующей игре".

Отметим, что это дебютный гол Коваленко в "Эмполи".

Empoli and Napoli were headed for a 0-0 draw until the 91st minute, when Viktor Kovalenko pulled off this golazo.



Empoli are out of the relegation zone for now, whilst Rudi Garcia’s time in charge of Napoli looks set to come to an early end. pic.twitter.com/yEk0fnSNXv