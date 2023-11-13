Коваленко: Я забил гол в ворота Наполи, но эти 3 очка важнее для нашего турнирного положения
Полузащитник оценил матч с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко прокомментировал забитый победный гол в ворота "Наполи". Полузащитник пробил в касание из правой части штрафной, положив мяч в левый дальний верхний угол ворот.
"Я забил гол, но эти 3 очка важнее для нашего турнирного положения.
Каким был матч на "Марадоне" (стадион Наполи)?
"Мы проделали хорошую работу, хорошо подготовились в течение недели, вышли на матч с желанием победить".
Что может дать команде этот успех и забитые мячи?
"Когда я выхожу на поле, я всегда хочу забить, и вчера это произошло, но главное, что вся команда всегда делает хорошую работу.
Победа на "Марадоне" очень приятна, готовимся к следующей игре с "Сассуоло". Желаю удачи тем, кто поедет в национальную сборную, мы уже будем думать о следующей игре".
Отметим, что это дебютный гол Коваленко в "Эмполи".
Empoli and Napoli were headed for a 0-0 draw until the 91st minute, when Viktor Kovalenko pulled off this golazo.— Zach Lowy (@ZachLowy) November 13, 2023
Empoli are out of the relegation zone for now, whilst Rudi Garcia’s time in charge of Napoli looks set to come to an early end. pic.twitter.com/yEk0fnSNXv
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