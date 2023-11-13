Коваленко: Я забил гол в ворота Наполи, но эти 3 очка важнее для нашего турнирного положения

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко прокомментировал забитый победный гол в ворота "Наполи". Полузащитник пробил в касание из правой части штрафной, положив мяч в левый дальний верхний угол ворот.

"Я забил гол, но эти 3 очка важнее для нашего турнирного положения.

Каким был матч на "Марадоне" (стадион Наполи)?

"Мы проделали хорошую работу, хорошо подготовились в течение недели, вышли на матч с желанием победить".

Что может дать команде этот успех и забитые мячи?

"Когда я выхожу на поле, я всегда хочу забить, и вчера это произошло, но главное, что вся команда всегда делает хорошую работу.

Победа на "Марадоне" очень приятна, готовимся к следующей игре с "Сассуоло". Желаю удачи тем, кто поедет в национальную сборную, мы уже будем думать о следующей игре".

Отметим, что это дебютный гол Коваленко в "Эмполи".