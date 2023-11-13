Зинченко рассказал о настановлениях Гвардиолы в Манчестер Сити
Украинец придерживается рекомендаций экс-наставника
Фото: arsenal.com
Защитник "Арсенала" и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопросы болельщиков.
- Как ты понял, что можешь находить себя на футбольном поле в разных позициях в зависимости от ситуации или того, что требует тренер?
- Я позицию не выбирал. Если немного отмотать время назад, то да - у меня был небольшой опыт игры на позиции левого защитника, я провел на ней несколько матчей.
Но честно тебе скажу, когда находился в "Манчестер Сити", Пеп подошел ко мне и сказал: "Я вижу тебя на этой позиции. Если ты улучшишь игру в некоторых компонентах, у тебя все должно получиться".
Поэтому я взял его слова себе на заметку и тяжело работал над этим. Я учился, ошибался, ошибаюсь сейчас. Стараюсь просто улучшить свою игру с каждым разом, а тренер уже будет решать, на какой позиции использовать меня. Я чувствую себя удобно и там, и там, — сказал Зинченко.
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