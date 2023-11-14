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Коваленко является самым высокооплачиваемым игроком Эмполи

Наши за границей

Известно, сколько зарабатывает украинский хавбек

Коваленко является самым высокооплачиваемым игроком Эмполи

Фото: Empoli FC

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Портал Salary Sport опубликовал информацию о зарплатах игроков "Эмполи".

По данным источника, больше всего в итальянской команде зарабатывает украинец Виктор Коваленко. Полузащитник получает 2,028 миллиона фунтов за сезон (39 тысяч фунтов в неделю).

За ним разместились Себастьяно Луперто (1,976 млн фунтов), Ардиан Исмайли, Альберто Грасси и Лоренцо Тонелли (все трое - 1,612 млн).

Напомним, Коваленко перешел в "Эмполи" этим летом на правах аренды из "Аталанты". В текущем сезоне 27-летний Виктор принял участие в четырех матчах и отметился одним забитым мячом. Его арендное соглашение с "синими" рассчитано до конца сезона, а контракт с бергамасками истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,50 млн евро.

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Источник:
Salary Sport
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