Коваленко является самым высокооплачиваемым игроком Эмполи
Известно, сколько зарабатывает украинский хавбек
Фото: Empoli FC
Портал Salary Sport опубликовал информацию о зарплатах игроков "Эмполи".
По данным источника, больше всего в итальянской команде зарабатывает украинец Виктор Коваленко. Полузащитник получает 2,028 миллиона фунтов за сезон (39 тысяч фунтов в неделю).
За ним разместились Себастьяно Луперто (1,976 млн фунтов), Ардиан Исмайли, Альберто Грасси и Лоренцо Тонелли (все трое - 1,612 млн).
Напомним, Коваленко перешел в "Эмполи" этим летом на правах аренды из "Аталанты". В текущем сезоне 27-летний Виктор принял участие в четырех матчах и отметился одним забитым мячом. Его арендное соглашение с "синими" рассчитано до конца сезона, а контракт с бергамасками истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,50 млн евро.
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