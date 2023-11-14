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Зинченко: Когда услышал, что Почеттино отвечает на вопрос о яйцах Мудрика, подумал, что мне надо держать язык за зубами

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Теперь Александр будет осторожнее шутить в прессе

Зинченко: Когда услышал, что Почеттино отвечает на вопрос о яйцах Мудрика, подумал, что мне надо держать язык за зубами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал последствия своей шутки в адрес Михаила Мудрика.

Напомним, во время пребывания в национальной команде, Зинченко пригрозил вингеру "Челси" Михаилу Мудрику, что оторвет ему яйца, если тот забьет в лондонском дерби. Поединок тогда завершился ничьей (2:2), а Мудрик стал одним из авторов голов.

"Моя шутка зашла слишком далеко, потому что об этом спрашивали даже на пресс-конференции перед игрой ("Челси" - "Арсенал"). Я когда услышал, что главный тренер "Челси" отвечает на вопрос о яйцах Михаила, я был не то что удивлен, а подумал, что надо держать язык за зубами. Многие люди с юмором не сильно дружат.

Когда мы из тоннеля выходили на матч, перекинулись с Мудриком несколькими словами. Пришли к общему знаменателю, что шутить в прессе - это не всегда хорошо", - сказал Зинченко в в эфире passion_ua на Twitch.

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Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик
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Источник:
Twitch
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