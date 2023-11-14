Ди Маттео: Мудрик будет на пути к мировому уровню, если сможет выступать стабильно
Ди Маттео считает, что Михаилу нужна стабильность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Роберто Ди Маттео считает, что Михаилу Мудрику нужна стабильность.
- Мудрик показал проблески реального потенциала. Какой совет вы бы дали ему, чтобы он стал игроком мирового класса?
- Игроки мирового уровня стабильны. Поэтому, если Мудрик сможет выступать на высоком уровне каждую неделю, то он будет на пути к тому, чтобы стать футболистом мирового уровня.
Пока что он показал лишь проблески этого, но ему нужно выступать так в каждой игре. В этом разница между средним игроком и игроком мирового класса, - сказал бывший тренер "Челси".
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