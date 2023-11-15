Наставник Брентфорда: Ярмолюк доказал, что должен быть частью этой команды. Мы очень верим в Егора

Появление Ярмолюка в прошлом месяце в матче с "Бернли" 3:0 сделало его самым молодым украинцем, который играл в Премьер-лиге. В воскресенье в матче против "Ливерпуля" он произвел впечатление, заменив Матиаса Йенсена.

Егор вышел на последние 18 минут игры, вел свою команду вперед, выполнил 82% точных передач и выиграл все семь противостояний.

Наставник "Брентфорда" Томас Франк отметил прогресс украинца: