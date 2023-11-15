Наставник Брентфорда: Ярмолюк доказал, что должен быть частью этой команды. Мы очень верим в Егора
Томас Франк отметил прогресс украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Появление Ярмолюка в прошлом месяце в матче с "Бернли" 3:0 сделало его самым молодым украинцем, который играл в Премьер-лиге. В воскресенье в матче против "Ливерпуля" он произвел впечатление, заменив Матиаса Йенсена.
Егор вышел на последние 18 минут игры, вел свою команду вперед, выполнил 82% точных передач и выиграл все семь противостояний.
Наставник "Брентфорда" Томас Франк отметил прогресс украинца:
"Я думаю, что он играет все лучше и лучше, и за последние пять-шесть недель он хорошо тренировался и доказал, что должен быть частью этой команды", - сказал Франк о Ярмолюке.
"Он заслужил свое право выходить на поле против "Бернли", "Челси", "Вест Хэма" и Ливерпуля. Он только растет [в своем влиянии], я доволен тем, что вижу. Мы очень верим в Егора".
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