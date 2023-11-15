  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Наставник Брентфорда: Ярмолюк доказал, что должен быть частью этой команды. Мы очень верим в Егора
В тренде

Наставник Брентфорда: Ярмолюк доказал, что должен быть частью этой команды. Мы очень верим в Егора

Наши за границей

Томас Франк отметил прогресс украинца

Наставник Брентфорда: Ярмолюк доказал, что должен быть частью этой команды. Мы очень верим в Егора

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Появление Ярмолюка в прошлом месяце в матче с "Бернли" 3:0 сделало его самым молодым украинцем, который играл в Премьер-лиге. В воскресенье в матче против "Ливерпуля" он произвел впечатление, заменив Матиаса Йенсена.

Егор вышел на последние 18 минут игры, вел свою команду вперед, выполнил 82% точных передач и выиграл все семь противостояний.

Наставник "Брентфорда" Томас Франк отметил прогресс украинца:

"Я думаю, что он играет все лучше и лучше, и за последние пять-шесть недель он хорошо тренировался и доказал, что должен быть частью этой команды", - сказал Франк о Ярмолюке.

"Он заслужил свое право выходить на поле против "Бернли", "Челси", "Вест Хэма" и Ливерпуля. Он только растет [в своем влиянии], я доволен тем, что вижу. Мы очень верим в Егора".

По теме
yellow-arrow
Довбик попал в сборную открытий сезона по версии Marca
yellow-arrow
Главный тренер Осиека не расчитывает на Гармаша и готов продать украинца
yellow-arrow
Ди Маттео: Мудрик будет на пути к мировому уровню, если сможет выступать стабильно
Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
standard
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости