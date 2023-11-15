Минспорта обновил список уклонистов - среди них Довбик, Цыганков и Мудрик

Министерство молодежи и спорта Украины на своем сайте опубликовало обновленный список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулись после окончания спортивного мероприятия.

В список попали 304 человека, в том числе такие известные футболисты, как Артем Довбик, Виктор Цыганков (оба - "Жирона"), Илья Забарный ("Борнмут"), Владислав Кулач ("Зиря"), Сергей Булеца ("Заглембе"), Михаил Мудрик ("Челси"), Анатолий Трубин ("Бенфика") и Артем Громов (свободный агент).

К слову, в перечне также оказался бывший полузащитник юношеской команды "Шахтера" Александр Роспутько, который не вернулся в Украину после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" в Бельгии. Позже выяснилось, что игрок сбежал в Россию.