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Мельгоса: Не знаю, почему тренер решил дать Ярмолюку игровое время в АПЛ

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Тренер украинской молодежки высказался о прогрессе 19-летнего хавбека

Мельгоса: Не знаю, почему тренер решил дать Ярмолюку игровое время в АПЛ

Фото: Brentford FC

Новина українською
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса высказался относительно 19-летнего хавбека "Брентфорда" Егора Ярмолюка, который в последнее время получает игровую практику в матчах АПЛ.

"Не знаю, почему тренер решил дать ему игровое время в АПЛ. Думаю, многие вещи сложились. То есть, не думаю, что это напрямую связано с его игрой за молодежную сборную, что он здесь сыграл хорошо. Думаю, это из-за того, что он хорошо работает в своей команде и самое важное, что понимает требования.

Но выступление за сборную - это также возможность показать себя. Когда игроки находятся в молодежке, то играют против хороших команд. Конечно, последний матч против Англии имел серьезное влияние, видимо, но и когда мы будем играть против Люксембурга или Азербайджана - все будут смотреть на них. Не только я, но и Сергей [Ребров], другие тренеры. Это хороший шанс для игроков", - сказал Мельгоса.

В текущем сезоне Ярмолюк провел 5 матчей за "Брентфорд", без результативных действий.

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Украина U-21 Брентфорд (Лондон) Унаи Мельгоса Егор Ярмолюк
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Источник:
Суспільне Спорт
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