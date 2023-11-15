Мельгоса: Не знаю, почему тренер решил дать Ярмолюку игровое время в АПЛ

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса высказался относительно 19-летнего хавбека "Брентфорда" Егора Ярмолюка, который в последнее время получает игровую практику в матчах АПЛ.

"Не знаю, почему тренер решил дать ему игровое время в АПЛ. Думаю, многие вещи сложились. То есть, не думаю, что это напрямую связано с его игрой за молодежную сборную, что он здесь сыграл хорошо. Думаю, это из-за того, что он хорошо работает в своей команде и самое важное, что понимает требования.

Но выступление за сборную - это также возможность показать себя. Когда игроки находятся в молодежке, то играют против хороших команд. Конечно, последний матч против Англии имел серьезное влияние, видимо, но и когда мы будем играть против Люксембурга или Азербайджана - все будут смотреть на них. Не только я, но и Сергей [Ребров], другие тренеры. Это хороший шанс для игроков", - сказал Мельгоса.