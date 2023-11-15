Мельгоса: Не знаю, почему тренер решил дать Ярмолюку игровое время в АПЛ
Тренер украинской молодежки высказался о прогрессе 19-летнего хавбека
Фото: Brentford FC
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса высказался относительно 19-летнего хавбека "Брентфорда" Егора Ярмолюка, который в последнее время получает игровую практику в матчах АПЛ.
"Не знаю, почему тренер решил дать ему игровое время в АПЛ. Думаю, многие вещи сложились. То есть, не думаю, что это напрямую связано с его игрой за молодежную сборную, что он здесь сыграл хорошо. Думаю, это из-за того, что он хорошо работает в своей команде и самое важное, что понимает требования.
Но выступление за сборную - это также возможность показать себя. Когда игроки находятся в молодежке, то играют против хороших команд. Конечно, последний матч против Англии имел серьезное влияние, видимо, но и когда мы будем играть против Люксембурга или Азербайджана - все будут смотреть на них. Не только я, но и Сергей [Ребров], другие тренеры. Это хороший шанс для игроков", - сказал Мельгоса.
В текущем сезоне Ярмолюк провел 5 матчей за "Брентфорд", без результативных действий.
Популярное сейчас
- У Манчестер Сити рекордные доходы в истории английского футбола
- Юношеская сборная Украины победила Мальту в квалификации к Евро-2024 U-19
- Уникальный шедевр: 13-летний игрок Прикарпатья забил гол с 55 метров
- Секреты побед Жироны: уличный футбол, маэстро Гарсия и Довбик на дальней штанге
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО