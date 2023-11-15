Цыганков, Довбик и Яремчук узнали своих следующих соперников в Кубке Испании
Шанс для украинцев
Girona
Сегодня, 15 ноября состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Испании. Своих соперников на этой стадии узнали и украинцы. Виктор Цыганков и Артем Довбик из "Жироны" сыграют на выезде против команды "Ориуэла", выступающей в 4-м по силе дивизионе страны.
"Валенсия" Романа Яремчука отправится в гости к "Аросе" из пятого дивизиона. "Реал" Мадрид Андрея Лунина, как и большинство остальных команд Примеры, вступят в игру уже со следующего раунда.
Матчи второго этапа запланированы на 5-7 декабря.
Вот каким образом выглядят все пары этой стадии - 1/32 финала:
???? ????????????????????????????????????????????????????????????— RFEF (@rfef) November 15, 2023
????️ ¡Así se dibuja la ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????!
⚔️ ¡Estos son los 2️⃣8️⃣ duelos!
???????? https://t.co/qNri7Ijulh#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/PDI075YkKf
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