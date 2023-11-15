Цыганков, Довбик и Яремчук узнали своих следующих соперников в Кубке Испании

Сегодня, 15 ноября состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Испании. Своих соперников на этой стадии узнали и украинцы. Виктор Цыганков и Артем Довбик из "Жироны" сыграют на выезде против команды "Ориуэла", выступающей в 4-м по силе дивизионе страны.

"Валенсия" Романа Яремчука отправится в гости к "Аросе" из пятого дивизиона. "Реал" Мадрид Андрея Лунина, как и большинство остальных команд Примеры, вступят в игру уже со следующего раунда.

Матчи второго этапа запланированы на 5-7 декабря.

Вот каким образом выглядят все пары этой стадии - 1/32 финала: