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Цыганков, Довбик и Яремчук узнали своих следующих соперников в Кубке Испании

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Цыганков, Довбик и Яремчук узнали своих следующих соперников в Кубке Испании

Girona

Новина українською
Новина українською

Сегодня, 15 ноября состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Испании. Своих соперников на этой стадии узнали и украинцы. Виктор Цыганков и Артем Довбик из "Жироны" сыграют на выезде против команды "Ориуэла", выступающей в 4-м по силе дивизионе страны.

"Валенсия" Романа Яремчука отправится в гости к "Аросе" из пятого дивизиона. "Реал" Мадрид Андрея Лунина, как и большинство остальных команд Примеры, вступят в игру уже со следующего раунда.

Матчи второго этапа запланированы на 5-7 декабря.

Вот каким образом выглядят все пары этой стадии - 1/32 финала:

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
rfef.es
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