Лунин может присоединиться к Арсеналу - СМИ
Андрей зимой может стать одноклубником Зинченко
Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba
"Арсенал" начал работу по поиску замены своему голкиперу Аарону Ремсдейлу, изъявившему желание покинуть клуб зимой.
В связи с этим "канониры" обратили внимание на вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает El Nacional. По информации источника, Лунин является основной трансферной целью лондонцев на зимнее трансферное окно.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
24-летний украинец склоняется к уходу из клуба из-за нехватки игрового времени. Его контракт с "Реалом" заканчивается летом 2024 года и он не рассматривает его продление.
В текущем сезоне Лунин отыграл 4 матча за "сливочных" во всех турнирах и пропустил 2 гола. Ранее была информация, что два немецких гранда следят за украинским футболистом.
Популярное сейчас
- Тайный спарринг Украины, переподписание контракта Лучано Лучи и темное прошлое Абрамовича. Главные новости за 16 ноября
- Жерсон разрывает. Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1. Видео голов и обзор матча
- 11 из 24. Определились еще два участника Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Спортивный директор Жироны: Мы знали о Довбыке, когда он еще играл за Днепр-1
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото
Комментарии 3