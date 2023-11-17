Лунин может присоединиться к Арсеналу - СМИ

"Арсенал" начал работу по поиску замены своему голкиперу Аарону Ремсдейлу, изъявившему желание покинуть клуб зимой.

В связи с этим "канониры" обратили внимание на вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает El Nacional. По информации источника, Лунин является основной трансферной целью лондонцев на зимнее трансферное окно.

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24-летний украинец склоняется к уходу из клуба из-за нехватки игрового времени. Его контракт с "Реалом" заканчивается летом 2024 года и он не рассматривает его продление.

В текущем сезоне Лунин отыграл 4 матча за "сливочных" во всех турнирах и пропустил 2 гола. Ранее была информация, что два немецких гранда следят за украинским футболистом.