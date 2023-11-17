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Лунин может присоединиться к Арсеналу - СМИ

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Андрей зимой может стать одноклубником Зинченко

Лунин может присоединиться к Арсеналу - СМИ

Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba

Новина українською
Новина українською

"Арсенал" начал работу по поиску замены своему голкиперу Аарону Ремсдейлу, изъявившему желание покинуть клуб зимой.

В связи с этим "канониры" обратили внимание на вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает El Nacional. По информации источника, Лунин является основной трансферной целью лондонцев на зимнее трансферное окно.

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24-летний украинец склоняется к уходу из клуба из-за нехватки игрового времени. Его контракт с "Реалом" заканчивается летом 2024 года и он не рассматривает его продление.

В текущем сезоне Лунин отыграл 4 матча за "сливочных" во всех турнирах и пропустил 2 гола. Ранее была информация, что два немецких гранда следят за украинским футболистом.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
El Nacional
Комментарии
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Баpceлиниуc
17.11.2023 в 11:20
Посидел я в Реале, посижу в Арсенале. Эх, тяжела моя доля вратарская...
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Комментарии 3
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Баpceлиниуc
17.11.2023 в 11:20
Посидел я в Реале, посижу в Арсенале. Эх, тяжела моя доля вратарская...
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0
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MaximSK (Киев)
17.11.2023 в 10:24
Если Рамсдейл не уйдет зимой, смысла переходить зимой не будет, но даже если он уйдет, Райя будет основным вратарем до конца сезона, но потом шансы будут.
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royalstas (Вінниця)
17.11.2023 в 10:19
І який сенс змінювати шило на мило? Що там сидів що тут буде...
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