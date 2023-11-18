Кревсун: В футбольном плане вижу свое будущее в Германии

Украинский полузащитник молодежной команды дортмундской "Боруссии" Даниил Кревсун дал интервью клубной пресс-службе.

“ – Даниил, твоя мама Юлия была великолепной бегункой на 800 м, когда стала седьмой на Олимпиаде-2008 в Пекине и четвертой на Чемпионате мира-2009 в Берлине. Это может объяснить, почему вы преодолеваете 12-13 километров в каждой игре. Могли бы Вы также добиться успеха как легкоатлет?

– Это никогда не было проблемой. Мой отец был боксером, но меня всегда интересовал футбол. Я тоже никогда не бегала с матерью. Я люблю футбол.

– Почему Вы так невероятно хорошо интегрировались в команду всего за несколько месяцев?

– Большую роль в этом сыграла команда. Все мне помогают и поддерживают. Если мы не можем общаться на немецком, мы стараемся на английском.

– Более всего люди ценят Ваш менталитет и командный дух. Это было особенно важно во время тренировок в донецком "Шахтере"?

– Это от моей матери. Она была спортсменкой. От нее я узнал, как важен хороший менталитет.

– Десять лет назад "Боруссия" играла в Донецке в Лиге чемпионов. Ты уже знал "Боруссию", когда тебе было почти восемь лет?

– Конечно, но меня в это время не было на стадионе.

– Переходный этап между молодежным и взрослым футболом связан с терпением?

– Это весомый фактор. Одного только таланта недостаточно. Чтобы попасть в профессиональную команду, нужно много работать. И вы должны иметь страсть к футболу. Путь труден и каменист. Только лучшие преуспевают.

– Война в Украине привела вас в Германию. Вернетесь ли на Родину, когда закончится война?

– Когда закончится война, поеду домой – чтобы наконец встретиться с отцом, которого не видел 20 месяцев. Сейчас мы можем поддерживать связь только посредством ежедневных видеодзвонков. Я мог бы посетить его, но тогда мне не позволили бы вернуться в Дортмунд.

– А как Вы планируете заниматься спортом?

– В футбольном плане я вижу свое будущее здесь”, – сказал Кревсун.