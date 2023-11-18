СМИ: Эвертон может продать Миколенко в случае вылета в Чемпионшип

Ряд игроков "Эвертона", в том числе и Виталий Миколенко, могут покинуть клуб из-за суворого наказания Премьер-лиги.

После того как АПЛ отобрала у "Эвертона" 10 очков за нарушения финансового фейр-плей, "ириски" находятся в зоне вылета.

The Sun выделят семь футболистов, которые могут покинуть клуб, если ему не удастся исправить турнирную ситуацию до конца сезона. Это вратарь Джордан Пикфорд, нападающий Доминик Калверт-Льюин, вингер Дуайт Макнейл , полузащитник Амаду Онана, защитники Джаррад Брантвейт, Джеймс Тарковски и Виталий Миколенко.

Напомним, "Эвертон" после отбора очков находиться на предпоследнем месте в АПЛ.