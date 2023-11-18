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СМИ: Эвертон может продать Миколенко в случае вылета в Чемпионшип

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Украинец входит в группу игроков, который сложно будет удержать

СМИ: Эвертон может продать Миколенко в случае вылета в Чемпионшип

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Ряд игроков "Эвертона", в том числе и Виталий Миколенко, могут покинуть клуб из-за суворого наказания Премьер-лиги.

Читайте такжеАПЛ сняла с Эвертона 10 очков: теперь клуб Миколенко - в зоне вылета

После того как АПЛ отобрала у "Эвертона" 10 очков за нарушения финансового фейр-плей, "ириски" находятся в зоне вылета.

The Sun выделят семь футболистов, которые могут покинуть клуб, если ему не удастся исправить турнирную ситуацию до конца сезона. Это вратарь Джордан Пикфорд, нападающий Доминик Калверт-Льюин, вингер Дуайт Макнейл , полузащитник Амаду Онана, защитники Джаррад Брантвейт, Джеймс Тарковски и Виталий Миколенко.

Напомним, "Эвертон" после отбора очков находиться на предпоследнем месте в АПЛ.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
The Sun
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.11.2023 в 14:57
Хочу чтобы экс клуб кацапской чурки усланова вылетел в пердив, а глупый Мыколенко стал учицца на своих ошибках. Ведь мудрость с годами приходит.
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
18.11.2023 в 14:57
Хочу чтобы экс клуб кацапской чурки усланова вылетел в пердив, а глупый Мыколенко стал учицца на своих ошибках. Ведь мудрость с годами приходит.
Ответить
0
1

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