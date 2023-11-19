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Лунин заинтересовал претендента на еврокубки из Ла Лиги

Наши за границей

Однако этот потенциальный трансфер зимой точно не состоится

Лунин заинтересовал претендента на еврокубки из Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Испанский "Бетис" заинтересовался украинским голкипером "Реала" Андреем Луниным. Об этом сообщает El Gol Digital.

"Зелено-белые" ищут на трансферном рынке усиление позиции вратаря. Однако они еще не вели переговоры с Луниным.

Андрей хочет доиграть текущий сезон в составе "Реала". "Бетис" готов договориться с голкипером о переходе следующим летом, когда у украинца завершится контракт со "сливочными".

“Бетис” также рассматривал Давида де Хеа на позицию вратаря. Нынешний второй голкипер клуба Руй Силва недоволен количеством своего игрового времени, а 40-летний Клаудио Браво близок к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

В текущем сезоне на счету Лунина четыре матча в составе "Реала". Два из них Андрей отыграл на ноль, а еще в двух – пропустил.

Добавим, что сейчас "Бетис" идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Андрей Лунин
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Источник:
El Gol Digital
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.11.2023 в 15:44
Та який Бетіс.. Давайте Луніна в Жирону, та зробимо Україну чемпіоном Іспанії!)
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.11.2023 в 15:44
Та який Бетіс.. Давайте Луніна в Жирону, та зробимо Україну чемпіоном Іспанії!)
Ответить
0
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