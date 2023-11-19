Лунин заинтересовал претендента на еврокубки из Ла Лиги

Испанский "Бетис" заинтересовался украинским голкипером "Реала" Андреем Луниным. Об этом сообщает El Gol Digital.

"Зелено-белые" ищут на трансферном рынке усиление позиции вратаря. Однако они еще не вели переговоры с Луниным.

Андрей хочет доиграть текущий сезон в составе "Реала". "Бетис" готов договориться с голкипером о переходе следующим летом, когда у украинца завершится контракт со "сливочными".

“Бетис” также рассматривал Давида де Хеа на позицию вратаря. Нынешний второй голкипер клуба Руй Силва недоволен количеством своего игрового времени, а 40-летний Клаудио Браво близок к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

В текущем сезоне на счету Лунина четыре матча в составе "Реала". Два из них Андрей отыграл на ноль, а еще в двух – пропустил.

Добавим, что сейчас "Бетис" идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.