Лунин заинтересовал претендента на еврокубки из Ла Лиги
Однако этот потенциальный трансфер зимой точно не состоится
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский "Бетис" заинтересовался украинским голкипером "Реала" Андреем Луниным. Об этом сообщает El Gol Digital.
"Зелено-белые" ищут на трансферном рынке усиление позиции вратаря. Однако они еще не вели переговоры с Луниным.
Андрей хочет доиграть текущий сезон в составе "Реала". "Бетис" готов договориться с голкипером о переходе следующим летом, когда у украинца завершится контракт со "сливочными".
“Бетис” также рассматривал Давида де Хеа на позицию вратаря. Нынешний второй голкипер клуба Руй Силва недоволен количеством своего игрового времени, а 40-летний Клаудио Браво близок к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь.
В текущем сезоне на счету Лунина четыре матча в составе "Реала". Два из них Андрей отыграл на ноль, а еще в двух – пропустил.
Добавим, что сейчас "Бетис" идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
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