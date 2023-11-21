Михаил Мудрик поздравил Доннарумму с выходом на Евро

Накануне Доннарума высказал свой комментарий, относительно эпизода в заключительных минутах матча квалификации Евро-24 против Украины, когда украинский полузащитник упал в штрафной итальянской команды.

Михаил Мудрик, ответил на комментарий, что судья мог присудить пенальти за фол против в заключительных минутах матча квалификации, также игрок прокомментировал в своей истории в Instagram, где добавил эмодзи с аплодисментами и комментарий:

"Хорошо сыграл. Поздравляю с квалификацией"