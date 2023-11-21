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Михаил Мудрик поздравил Доннарумму с выходом на Евро

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Полузащитник сборной Украины ответил на слова голкипера Италии

Михаил Мудрик поздравил Доннарумму с выходом на Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Накануне Доннарума высказал свой комментарий, относительно эпизода в заключительных минутах матча квалификации Евро-24 против Украины, когда украинский полузащитник упал в штрафной итальянской команды.

Михаил Мудрик, ответил на комментарий, что судья мог присудить пенальти за фол против в заключительных минутах матча квалификации, также игрок прокомментировал в своей истории в Instagram, где добавил эмодзи с аплодисментами и комментарий:

"Хорошо сыграл. Поздравляю с квалификацией"

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Источник:
instagram mmudryk
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