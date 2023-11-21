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Один и тот же арбитр ВАР не поставил пенальти для сборной Украины в двух решающих матчах

Наши за границей
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Опровергнутые Пенальти в двух важных для национальной сборной матчах

Один и тот же арбитр ВАР не поставил пенальти для сборной Украины в двух решающих матчах

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Вчера, 20 ноября состоялась важная игра сборной Украины по футболу. Судьбу этого матча решал уже знакомый нам судья испанец.

Хуан Мартинес Мунуэра выполнял роль арбитра VAR во время матча квалификации Евро-2024 против Италии. Также мы его помним в плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Уэльса (1:0).

На обоих поединках возник спорный момент с назначением пенальти. В игре с Италией, в конце поединка, не был назначен 11-метровый удар после столкновения итальянца с Михаилом Мудриком. В противостоянии с Уэльсом также не был назначен пенальти за возможный фол против Ярмоленка

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Источник:
Zorya Londonsk
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
21.11.2023 в 18:39
Новий Підерсен? Тільки тепер на ВАР?
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
21.11.2023 в 18:39
Новий Підерсен? Тільки тепер на ВАР?
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avatar
Kalyna (Montreal)
21.11.2023 в 18:12
Отже, іспанська мафія обслуговує італійську мафію. "по-європейськи" так, "демократично".
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