Один и тот же арбитр ВАР не поставил пенальти для сборной Украины в двух решающих матчах
Опровергнутые Пенальти в двух важных для национальной сборной матчах
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Вчера, 20 ноября состоялась важная игра сборной Украины по футболу. Судьбу этого матча решал уже знакомый нам судья испанец.
Хуан Мартинес Мунуэра выполнял роль арбитра VAR во время матча квалификации Евро-2024 против Италии. Также мы его помним в плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Уэльса (1:0).
На обоих поединках возник спорный момент с назначением пенальти. В игре с Италией, в конце поединка, не был назначен 11-метровый удар после столкновения итальянца с Михаилом Мудриком. В противостоянии с Уэльсом также не был назначен пенальти за возможный фол против Ярмоленка
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