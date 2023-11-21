Николини: В Челси мы не видим настоящего Мудрика. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной
Адаптация украинца в Челси все еще продолжается
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Тренер по физической подготовке "Шахтера" Карло Николини высказался о проблемах с адаптацией в "
"В "Шахтере" ему понадобился дополнительный шаг для прогресса.
"Челси" сейчас — не та команда, где мы видим настоящего Мудрика. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной.
Он очень силен, но он должен найти подходящую среду и тренера, который вселит в него уверенность", - сказал Николини.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик, которого "Челси" прошлой зимой купил за 70+30 млн евро, провел за лондонскую команду 11 матчей, в которых забил 2 гола.
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