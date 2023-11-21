Николини: В Челси мы не видим настоящего Мудрика. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной

Тренер по физической подготовке "Шахтера" Карло Николини высказался о проблемах с адаптацией в " Челси " экс-вингера "горняков" Михаила Мудрика.

"В "Шахтере" ему понадобился дополнительный шаг для прогресса.

"Челси" сейчас — не та команда, где мы видим настоящего Мудрика. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной.

Он очень силен, но он должен найти подходящую среду и тренера, который вселит в него уверенность", - сказал Николини.