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Николини: В Челси мы не видим настоящего Мудрика. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной

Наши за границей
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Адаптация украинца в Челси все еще продолжается

Николини: В Челси мы не видим настоящего Мудрика. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Тренер по физической подготовке "Шахтера" Карло Николини высказался о проблемах с адаптацией в "Челси" экс-вингера "горняков" Михаила Мудрика.

"В "Шахтере" ему понадобился дополнительный шаг для прогресса.

"Челси" сейчас — не та команда, где мы видим настоящего Мудрика. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной.

Он очень силен, но он должен найти подходящую среду и тренера, который вселит в него уверенность", - сказал Николини.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик, которого "Челси" прошлой зимой купил за 70+30 млн евро, провел за лондонскую команду 11 матчей, в которых забил 2 гола.

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Карло Николини Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
calciomercato
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
21.11.2023 в 18:42
Щось Михайло і вчора не дуже грав. Чи то зірочку зловив, але забагато тягнув на себе, постійно втрачаючи нагоди віддати пас на загострення. Страдав нарцисцизмом.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
21.11.2023 в 18:42
Щось Михайло і вчора не дуже грав. Чи то зірочку зловив, але забагато тягнув на себе, постійно втрачаючи нагоди віддати пас на загострення. Страдав нарцисцизмом.
Ответить
0
0

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