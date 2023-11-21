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Шевченко - в десятке лучших форвардов 2000-х по версии FourFourTwo, лучший - Анри

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Шева на 6-м месте рейтинга

Шевченко - в десятке лучших форвардов 2000-х по версии FourFourTwo, лучший - Анри

Новина українською
Новина українською

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших нападающих 2000-х годов.

Всего в списке 32 игрока, а возглавляет рейтинг экс-форвард сборной Франции и лондонского "Арсенала" Тьерри Анри.

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В топ-3 также вошли бразилец Роналдо и англичанин Уэйн Руни.

Украинец Андрей Шевченко расположился на 6-м месте рейтинга.

"Прорвавшись в "Динамо" в конце 90-х, Андрей Шевченко перешел в "Милан", где величайший игрок Украины всех времен и набрал свою полную силу.

Во время своего первого выступления в Милане Шевченко забил 173 гола в 296 матчах, выиграв Лигу чемпионов 2002/03 и Серию А 2003/04, а также установив новый рекорд по количеству забитых голов в Дерби делла Мадоннина против Интера (14)", - пишет издание о Шевченко.

Топ-10 рейтинга лучших нападающих 2000-х гг. (версия FourFourTwo)

1. Тьерри Анри, Франция

2. Роналдо, Бразилия

3. Уэйн Руни, Англия

4. Златан Ибрагимович, Швеция

5. Самюэль Это′О, Камерун

6. Андрей Шевченко, Украина

7. Дидье Дрогба, Кот-д′Ивуар

8. Давид Трезеге, Франция

9. Рауль, Испания

10. Руд ван Нистелрой, Нидерланды

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Андрей Шевченко Милан
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Источник:
FourFourTwo
Комментарии
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Бapceлиниуc
21.11.2023 в 21:12
Как только мы проигрываем Италии, так сразу начинается "Шевченко в десятке"...
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниуc
21.11.2023 в 21:12
Как только мы проигрываем Италии, так сразу начинается "Шевченко в десятке"...
Ответить
0
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