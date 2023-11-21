Шевченко - в десятке лучших форвардов 2000-х по версии FourFourTwo, лучший - Анри

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших нападающих 2000-х годов.

Всего в списке 32 игрока, а возглавляет рейтинг экс-форвард сборной Франции и лондонского "Арсенала" Тьерри Анри.

В топ-3 также вошли бразилец Роналдо и англичанин Уэйн Руни.

Украинец Андрей Шевченко расположился на 6-м месте рейтинга.

"Прорвавшись в "Динамо" в конце 90-х, Андрей Шевченко перешел в "Милан", где величайший игрок Украины всех времен и набрал свою полную силу.

Во время своего первого выступления в Милане Шевченко забил 173 гола в 296 матчах, выиграв Лигу чемпионов 2002/03 и Серию А 2003/04, а также установив новый рекорд по количеству забитых голов в Дерби делла Мадоннина против Интера (14)", - пишет издание о Шевченко.