Шевченко - в десятке лучших форвардов 2000-х по версии FourFourTwo, лучший - Анри
Шева на 6-м месте рейтинга
Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших нападающих 2000-х годов.
Всего в списке 32 игрока, а возглавляет рейтинг экс-форвард сборной Франции и лондонского "Арсенала" Тьерри Анри.
В топ-3 также вошли бразилец Роналдо и англичанин Уэйн Руни.
Украинец Андрей Шевченко расположился на 6-м месте рейтинга.
"Прорвавшись в "Динамо" в конце 90-х, Андрей Шевченко перешел в "Милан", где величайший игрок Украины всех времен и набрал свою полную силу.
Во время своего первого выступления в Милане Шевченко забил 173 гола в 296 матчах, выиграв Лигу чемпионов 2002/03 и Серию А 2003/04, а также установив новый рекорд по количеству забитых голов в Дерби делла Мадоннина против Интера (14)", - пишет издание о Шевченко.
Топ-10 рейтинга лучших нападающих 2000-х гг. (версия FourFourTwo)
1. Тьерри Анри, Франция
2. Роналдо, Бразилия
3. Уэйн Руни, Англия
4. Златан Ибрагимович, Швеция
5. Самюэль Это′О, Камерун
6. Андрей Шевченко, Украина
7. Дидье Дрогба, Кот-д′Ивуар
8. Давид Трезеге, Франция
9. Рауль, Испания
10. Руд ван Нистелрой, Нидерланды
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