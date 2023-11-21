Травма Кепы: Шанс для Лунина в матче против Кадиса
Ключевой игрок Реала не сможет принять участие в матче против Кадиса из-за травмы, предоставляя шанс Лунину
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Голкипер Кепа Аррисабалага продолжит отсутствие на поле из-за травмы, что исключает его из стартового состава в ожидаемом поединке против Кадиса. Легкий разрыв мышц, полученный во время разминки перед матчем Лиги чемпионов против Браги в начале этого месяца, задержал игрока на больничном в течение последних двух игр.
Ожидалось, что после небольшого перерыва Кепа вернется в основной состав для встречи с Кадисом, но по информации MD, вероятно, ему придется еще немножко подождать, прежде чем вернуться к полноценным тренировкам.
В связи с этим 24-летний украинский вратарь Андрей Лунин, который эффективно выступал на замене Кепы, получит еще один шанс у воротах
Для Андрея Лунина это может стать отличной возможностью продемонстрировать свои навыки и отличиться на поле, особенно после того, как он не попал в основной состав с момента прихода Кепы Аррисабалаги летом
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