Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге

Нападающий "Жироны" Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги по итогам ноября.

Кроме украинца, на награду также номинированы Антуан Гризманн ("Атлетико"), Айосе Перес ("Бетис"), Анте Будимир "Осасуна" и Борха Майораль ("Хетафе").

Довбик принял участие в двух матчах чемпионата Испании, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Но при этом в ноябре еще будет сыграны матчи 14-го тура.

Проголосовать можно здесь.

The nominees are in.



Back your winner for November's @LaLiga EA SPORTS Player of the Month: https://t.co/PwGE1DkEc0#FC24 pic.twitter.com/QqwXYFUpfK