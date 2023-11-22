Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге
За награду поборются пять номинантов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Жироны" Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги по итогам ноября.
Кроме украинца, на награду также номинированы Антуан Гризманн ("Атлетико"), Айосе Перес ("Бетис"), Анте Будимир "Осасуна" и Борха Майораль ("Хетафе").
Довбик принял участие в двух матчах чемпионата Испании, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Но при этом в ноябре еще будет сыграны матчи 14-го тура.
Проголосовать можно здесь.
The nominees are in.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 22, 2023
Back your winner for November's @LaLiga EA SPORTS Player of the Month: https://t.co/PwGE1DkEc0#FC24 pic.twitter.com/QqwXYFUpfK
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