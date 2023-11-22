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Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге

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За награду поборются пять номинантов

Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Нападающий "Жироны" Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги по итогам ноября.

Кроме украинца, на награду также номинированы Антуан Гризманн ("Атлетико"), Айосе Перес ("Бетис"), Анте Будимир "Осасуна" и Борха Майораль ("Хетафе").

Довбик принял участие в двух матчах чемпионата Испании, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Но при этом в ноябре еще будет сыграны матчи 14-го тура.

Проголосовать можно здесь.

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Источник:
La Liga
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