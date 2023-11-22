Лунин снова в игре. Реал подтвердил, что Кепа не успеет восстановиться к матчу с Кадисом

" Реал " подтвердил травму испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. По данным пресс-службы клуба, вратарь не готовится к матчу чемпионата Испании против "Кадиса", который состоится в субботу, 26 ноября.

По данным СМИ, Кепа из-за надрыва мышцы к полноценным тренировкам вернется уже после матча с "Кадисом".

Таким образом, можно со 100% уверенностью заявлять, что место в воротах "сливочных" займет украинец Андрей Лунин.

Напомним, что украинский кипер провел в текущем сезоне за "Реал" 4 матча, в которых пропустил 2 гола и два поединка отстоял "на ноль".