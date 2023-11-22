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Лунин снова в игре. Реал подтвердил, что Кепа не успеет восстановиться к матчу с Кадисом

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Украинец снова выйдет в стартовом составе мадридцев

Лунин снова в игре. Реал подтвердил, что Кепа не успеет восстановиться к матчу с Кадисом

Фото: Real Madrid Club de Fútbol

Новина українською
Новина українською

"Реал" подтвердил травму испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. По данным пресс-службы клуба, вратарь не готовится к матчу чемпионата Испании против "Кадиса", который состоится в субботу, 26 ноября.

По данным СМИ, Кепа из-за надрыва мышцы к полноценным тренировкам вернется уже после матча с "Кадисом".

Таким образом, можно со 100% уверенностью заявлять, что место в воротах "сливочных" займет украинец Андрей Лунин.

Напомним, что украинский кипер провел в текущем сезоне за "Реал" 4 матча, в которых пропустил 2 гола и два поединка отстоял "на ноль".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
ФК Реал Мадрид
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