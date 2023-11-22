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В том числе и три украинца. Легионеры АПЛ по слогам назвали, как правильно их зовут. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Правильное произношение имен иностранцев - проблема не только в Украине

В том числе и три украинца. Легионеры АПЛ по слогам назвали, как правильно их зовут. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

АПЛ по праву многие считают самой сильной лигой мира. В Англии играют сильнейшие игроки со всего мира, вот только многие местные болельщики, как и журналисты, до сих пор не всегда правильно называют фамилии и имена иностранных футболистов.

Чтобы прояснить ситуацию, Лига организовала интересный проект, в котором сами футболисты произносят, как же их стоит правильно звать.

Свои данные назвали и три украинца – Михаил Мудрик из "Челси", Илья Забарный из "Борнмута" и Егор Ярмолюк из "Брентфорда".

Ну а нашим болельщикам, впрочем, как и журналистам, будет интересно и полезно послушать, как же правильно произносить имена и фамилии других иностранцев АПЛ.

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download1 (huyersk)
22.11.2023 в 20:46
ZinchEnko, аля ShevchEnko
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
22.11.2023 в 20:46
ZinchEnko, аля ShevchEnko
Ответить
0
0

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