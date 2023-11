В том числе и три украинца. Легионеры АПЛ по слогам назвали, как правильно их зовут. ВИДЕО

АПЛ по праву многие считают самой сильной лигой мира. В Англии играют сильнейшие игроки со всего мира, вот только многие местные болельщики, как и журналисты, до сих пор не всегда правильно называют фамилии и имена иностранных футболистов.

Чтобы прояснить ситуацию, Лига организовала интересный проект, в котором сами футболисты произносят, как же их стоит правильно звать.

Свои данные назвали и три украинца – Михаил Мудрик из "Челси", Илья Забарный из "Борнмута" и Егор Ярмолюк из "Брентфорда".

Ну а нашим болельщикам, впрочем, как и журналистам, будет интересно и полезно послушать, как же правильно произносить имена и фамилии других иностранцев АПЛ.

How many names have you been saying wrong? ???? pic.twitter.com/z6sb9uqEVf