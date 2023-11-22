В том числе и три украинца. Легионеры АПЛ по слогам назвали, как правильно их зовут. ВИДЕО
Правильное произношение имен иностранцев - проблема не только в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine
Чтобы прояснить ситуацию, Лига организовала интересный проект, в котором сами футболисты произносят, как же их стоит правильно звать.
Свои данные назвали и три украинца – Михаил Мудрик из "Челси", Илья Забарный из "Борнмута" и Егор Ярмолюк из "Брентфорда".
Ну а нашим болельщикам, впрочем, как и журналистам, будет интересно и полезно послушать, как же правильно произносить имена и фамилии других иностранцев АПЛ.
How many names have you been saying wrong? ???? pic.twitter.com/z6sb9uqEVf— Premier League (@premierleague) November 22, 2023
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