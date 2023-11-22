"Уже просто напишите, что Яремчук - дно". Форвард резко отреагировал на статью о проблемах с адаптацией в Валенсии

Нападающий сборной Украины и "Валенсии" Роман Яремчук отреагировал на информацию журналистов Marca о том, что ему пока трудно адаптироваться в испанском клубе.

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После того, как информация испанского издания была опубликована в украинских СМИ, Роман в Инстаграме одного из украинских спортивных изданий резко отреагировал на статью.

В комментариях форвард сначала написал "Что за глупости вы пишете?". Ему ответил один из пользователей: "Ты хочешь сказать, что адаптировался?".

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После этого Яремчук написал: "Если я играю плохо, это не значит, что у меня проблемы в коллективе, никогда таких не было… Уже просто напишите "Яремчук - дно". К сожалению, это все, что вы можете сделать!".

Затем игрок добавил: "Такие люди создают фейки и складывается плохое впечатление о человеке. Следите, что вы читаете".

Напомним, ччто Marca писала, что после почти трех месяцев в "Валенсии" у Яремчука есть проблемы в коммуникации с партнерами. По информации испанского издания, клуб пытается помочь украинцу адаптироваться в коллективе. Недавно "Валенсия" организовала для Романа встречу с соотечественниками.