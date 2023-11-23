Миколенко - лучший игрок Эвертона после 12 туров АПЛ по средним оценкам WhoScored

Известный статический портал WhoScored обнародовал список игроков " Эвертона " с самой высокой средней оценкой за матчи в нынешнем сезоне АПЛ после 12 туров.

Лидером команды по средней оценке является украинский левый защитник Виталий Миколенко. Его средняя оценка – 7.31. На счету украинца в текущей кампании АПЛ 2 гола в 8 матчах.

Топ-5 игроков "Эвертона" по средней оценке в нынешнем сезоне АПЛ:

1. Виталий Миколенко – 7.31

2. Двайт Макнил – 7.01

3. Джеймс Тарковский – 7.00

4. Джеймс Гарнер – 6.90

5. Джерред Брентвейт – 6.88