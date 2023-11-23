Миколенко - лучший игрок Эвертона после 12 туров АПЛ по средним оценкам WhoScored
У Виталия лучшие оценки в команде после 12-ти туров АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный статический портал WhoScored обнародовал список игроков "
Лидером команды по средней оценке является украинский левый защитник Виталий Миколенко. Его средняя оценка – 7.31. На счету украинца в текущей кампании АПЛ 2 гола в 8 матчах.
Топ-5 игроков "Эвертона" по средней оценке в нынешнем сезоне АПЛ:
1. Виталий Миколенко – 7.31
2. Двайт Макнил – 7.01
3. Джеймс Тарковский – 7.00
4. Джеймс Гарнер – 6.90
5. Джерред Брентвейт – 6.88
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Источник:who scored
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