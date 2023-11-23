Marca: Кепа после восстановления вернется в основу Реала, Лунин будет играть в Кубке Испании

Голкипер " Реала " Кепа Аррисабалага останется основным кипером команды после восстановления от травмы, сообщает авторитетное издание Marca.

Испанец будет играть в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, в то время как украинец Андрей Лунин будет выходить на матчах Кубка Испании.

Отмечается, что 29-летний испанец вернется на поле к матчу с "Бетисом", который состоится 9 декабря. Так что Лунин будет выйдет в основе не только в матче против "Кадиса" в Ла Лиге, но и в поединке Лиге чемпионов против "Наполи".

Вратарь получил травму на разминке перед матчем Лиги чемпионов против "Браги" (3:0). Место в воротах занял Андрей Лунин.

Напомним, что "Реал" арендовал Кепу у "Челси" на замену первому номеру Тибо Куртуа, который получил серьезную травму перед началом сезона.

Напомним, что украинский кипер провел в текущем сезоне за "Реал" 4 матча, в которых пропустил 2 гола и два поединка отстоял "на ноль".