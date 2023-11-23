Лунин провел встречу с экс-агентом Криштиану Роналду Жозе Мендешом

24-летний украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин встречался с португальским агентом Жорже Мендешем.

Как сообщает El Chiringuito TV, встреча прошла в среду, 22 ноября, в VIP-зале аэропорта Мадрида.

В студии El Chiringuito TV эксперты сравнили эту встречу с ситуацией бывшего футболиста "Реала" Марко Асенсио, который стал клиентом Мендеша перед тем, как покинул королевский клуб и ушел в "ПСЖ".

Нынешним агентом 24-летнего украинца является его отец Алексей Лунин. Юридически их договор о сотрудничестве истекает летом 2024-го.

Жорже Мендеш известен тем, что ранее был агентом звездного португальского форварда Криштиану Роналду. В 2022 году стороны завершили сотрудничество перед трансфером португальца в саудовский "Аль-Наср".

Сейчас 57-летний португальский агент представляет интересы Рубена Диаша, Бернарда Силвы, Дарвина Нуньеса, Жоау Фелиша, Жоау Канселу и других.

Контракт украинского кипера рассчитан до лета 2024 года. Ранее СМИ также писали, что дальнейшее будущее украинца в "Реале" остается под вопросом.