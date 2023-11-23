Лунин провел встречу с экс-агентом Криштиану Роналду Жозе Мендешом
Встреча прошла в аэропорту Мадрида
Фото: пресс-служба УАФ
24-летний украинский голкипер "
Как сообщает El Chiringuito TV, встреча прошла в среду, 22 ноября, в VIP-зале аэропорта Мадрида.
В студии El Chiringuito TV эксперты сравнили эту встречу с ситуацией бывшего футболиста "Реала" Марко Асенсио, который стал клиентом Мендеша перед тем, как покинул королевский клуб и ушел в "ПСЖ".
Нынешним агентом 24-летнего украинца является его отец Алексей Лунин. Юридически их договор о сотрудничестве истекает летом 2024-го.
Жорже Мендеш известен тем, что ранее был агентом звездного португальского форварда Криштиану Роналду. В 2022 году стороны завершили сотрудничество перед трансфером португальца в саудовский "Аль-Наср".
Сейчас 57-летний португальский агент представляет интересы Рубена Диаша, Бернарда Силвы, Дарвина Нуньеса, Жоау Фелиша, Жоау Канселу и других.
Контракт украинского кипера рассчитан до лета 2024 года. Ранее СМИ также писали, что дальнейшее будущее украинца в "Реале" остается под вопросом.
???? "LUNIN y JORGE MENDES se han reunido este miércoles en el AEROPUERTO de MADRID".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2023
???? "El portero UCRANIANO tiene su propio agente y termina contrato en 2024".
Información de @marcosbenito9 #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/FhSQEKbj8H
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