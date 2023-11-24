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16-летний воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи

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Форвард будет играть за юношеские команды итальянского клуба

16-летний воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи

фото из свободных источников

Новина українською

16-летний воспитанник "Динамо" Богдан Попов подписал контракт с итальянским "Эмполи".

Форвард будет играть за юношеские команды итальянского клуба.

После начала полномасштабного вторжения России парень оказался в Польше, где выступал за "Гурник" Забже. В чемпионате Польши U-17 Богдан Попов забил 8 голов.

Богдан весной мог перейти в итальянскую "Фиорентину", но трансфер не состоялся.

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Источник:
football24
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