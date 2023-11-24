16-летний воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи

16-летний воспитанник " Динамо " Богдан Попов подписал контракт с итальянским "Эмполи".

Форвард будет играть за юношеские команды итальянского клуба.

После начала полномасштабного вторжения России парень оказался в Польше, где выступал за "Гурник" Забже. В чемпионате Польши U-17 Богдан Попов забил 8 голов.

Богдан весной мог перейти в итальянскую "Фиорентину", но трансфер не состоялся.