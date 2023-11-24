16-летний воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
Форвард будет играть за юношеские команды итальянского клуба
фото из свободных источников
16-летний воспитанник "
Форвард будет играть за юношеские команды итальянского клуба.
После начала полномасштабного вторжения России парень оказался в Польше, где выступал за "Гурник" Забже. В чемпионате Польши U-17 Богдан Попов забил 8 голов.
Богдан весной мог перейти в итальянскую "Фиорентину", но трансфер не состоялся.
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