"Мудрик не знает игры". Известный английский тренер шокирован трансферной политикой Челси

Известный английский тренер Харри Реднапп рассказал о своем разговоре с легендой "Челси" и экс-наставником "синих" Фрэнком Лэмпардом об игре украинского вингера Михаила Мудрика.

"Если ваш клуб подписывает кого-то за 20 миллионов фунтов, вы думаете: Ну, он не может быть очень хорошим. О, они купили кого-то за 20 миллионов фунтов. Он, пожалуй, середнячок. За 30 миллионов фунтов он может быть неплохим, за 40 миллионов – он середнячок, с ним должно быть все в порядке. Если только вы не тратите 60-70 миллионов фунтов сейчас, я имею в виду, что это просто безумие.

Помню разговор с Лэмпардом, когда "Челси" подписал Мудрика. Фрэнк говорит: "Харри, он так быстрый, он молниеносный, но он не знает игры". Я думаю: за 90 миллионов фунтов и он не знает игры! Я имею в виду, что за 90 миллионов он должен знать все", - сказал Реднапп в интервью Kammy & Ben's Proper Football Podcast.

Напомним, в этом сезоне Мудрика сыграл в 11 матчах и отличился лишь двумя забитыми мячами.