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"Мудрик не знает игры". Известный английский тренер шокирован трансферной политикой Челси

Наши за границей

Реднапп считает, что лондонцы слишком много заплатили за экс-вингера "Шахтера"

"Мудрик не знает игры". Известный английский тренер шокирован трансферной политикой Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный английский тренер Харри Реднапп рассказал о своем разговоре с легендой "Челси" и экс-наставником "синих" Фрэнком Лэмпардом об игре украинского вингера Михаила Мудрика.

"Если ваш клуб подписывает кого-то за 20 миллионов фунтов, вы думаете: Ну, он не может быть очень хорошим. О, они купили кого-то за 20 миллионов фунтов. Он, пожалуй, середнячок. За 30 миллионов фунтов он может быть неплохим, за 40 миллионов – он середнячок, с ним должно быть все в порядке. Если только вы не тратите 60-70 миллионов фунтов сейчас, я имею в виду, что это просто безумие.

Помню разговор с Лэмпардом, когда "Челси" подписал Мудрика. Фрэнк говорит: "Харри, он так быстрый, он молниеносный, но он не знает игры". Я думаю: за 90 миллионов фунтов и он не знает игры! Я имею в виду, что за 90 миллионов он должен знать все", - сказал Реднапп в интервью Kammy & Ben's Proper Football Podcast.

Напомним, в этом сезоне Мудрика сыграл в 11 матчах и отличился лишь двумя забитыми мячами.

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Харри Реднапп Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Yahoo Sports
Комментарии
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scorpius (Ck)
24.11.2023 в 14:07
То что его купили за такие бабки - проблема боссов Челси, никто не заставлял платить столько
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Комментарии 3
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scorpius (Ck)
24.11.2023 в 14:07
То что его купили за такие бабки - проблема боссов Челси, никто не заставлял платить столько
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
24.11.2023 в 13:04
Реднапп за свою карьеру выиграл аж однажды кубок Англии и на этом всё, Лэмпард как тренер вообще полный пипец. Такие себе специалисты мягко говоря…
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Moro (Київ)
24.11.2023 в 13:42
Ну статистика ж річ уперта, чи статистика теж не спеціаліст?
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